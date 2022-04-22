Москва, , 06:06 — REGNUM В пятницу, 22 апреля, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура воздуха +11… +13 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Весна в Москве. Парк «Зарядье» Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ночь на 23 апреля в Москве облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха +4… +6 °C.

Ветер северный 3−8 м/с, ночью — переменных направлений 2−7 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +9… +14 °C днём. Ночью — +1… +6 °C.

В субботу, 23 апреля, днём в столице ожидается +13… +15 °C, по области +11… +16 °C, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью в регионе ожидается +2… +7 °C, местами кратковременный дождь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в день Пасхи, 24 апреля, ожидается потепление до +16 °C, переменная облачность, преимущественно без осадков.

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