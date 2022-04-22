Москва, 22 апреля 2022, 06:02 — REGNUM Иллюзии о том, что украинский народ как один все поддержат Россию после победы в спецоперации, нужно отбросить, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.
По его словам, Россия имеет дело с идеологизированной страной, где на протяжение восьми лет велось глубокое промывание мозгов. И уже на первом этапе спецоперации Россия дорого заплатила за эти иллюзии. При этом ситуация крайне серьезная, потому как России противостоит с той стороны около 700 тыс. вооруженных людей. А поэтому надо выигрывать, осознавая всю опасность и серьезность ситуации.