Екатеринбург, 22 апреля 2022, 05:58 — REGNUM Следственный отдел СКР по Ленинскому району Екатеринбурга разыскивает 45-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик, обвиняемого в совершении ряда особо тяжких преступлений. Об этом сообщает старший помощник руководителя свердловского Следственного комитета Александр Шульга.

Розыск!
Розыск!
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Ему грозит до пожизненного лишения свободы. Однако фигурант скрылся и, возможно, находится в Турции. СК России обращается ко всем, кому известно его вероятное местонахождение, с просьбой сообщить имеющуюся информацию.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавляет, что разыскиваемый объявлен в международный розыск. К установлению его местонахождения привлечены сотрудники Интерпола. Полиция во взаимодействии с коллегами из Следственного комитета проводит комплекс мероприятий по установлению местонахождения фигуранта и по его привлечению к установленной законом ответственности.