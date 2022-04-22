Тамаулипас, , 05:55 — REGNUM В штате Тамаулипас, расположенном на северо-востоке Мексики, в результате столкновения гружёного тягача с двумя автомобилями погибли девять человек. Об этом 21 апреля сообщает телеканал Televisa.

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По данным полиции, тягач с прицепом на скорости протаранил два автомобиля, что привело к возгоранию. В результате этого все участвовавшие в ДТП автомобили сгорели вместе с находившимися в них людьми. Установлено, что в числе жертв трагедии, помимо водителей, оказались шестеро членов одной семьи.

В настоящее время власти устанавливают причины и обстоятельство произошедшего. В качестве основной версии рассматривается грубое нарушение скоростного режима, которое допустил водитель тягача.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане суд вынес приговор 20-летней жительнице посёлка Палатка за нарушение правил дорожного движения, повлекшёе по неосторожности смерть двух или более лиц.

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