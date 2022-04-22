Тамаулипас, Мексика, 22 апреля, 2022, 05:55 — ИА Регнум. В штате Тамаулипас, расположенном на северо-востоке Мексики, в результате столкновения гружёного тягача с двумя автомобилями погибли девять человек. Об этом 21 апреля сообщает телеканал Televisa.

Commons.wikimedia.org Автобус в огне

По данным полиции, тягач с прицепом на скорости протаранил два автомобиля, что привело к возгоранию. В результате этого все участвовавшие в ДТП автомобили сгорели вместе с находившимися в них людьми. Установлено, что в числе жертв трагедии, помимо водителей, оказались шестеро членов одной семьи.

В настоящее время власти устанавливают причины и обстоятельство произошедшего. В качестве основной версии рассматривается грубое нарушение скоростного режима, которое допустил водитель тягача.

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