Вашингтон, , 05:54 — REGNUM Успех на промежуточных выборах в Конгресс и следующих президентских выборах придёт к республиканцам, если они будут думать не о геополитике, а о внутренней экономике. Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления на ежегодном мероприятии Heritage Foundation в штате Флорида.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Думаю, у нас будет потрясающий 2022 год. У нас был потрясающий 2020, но плохие вещи произошли. Очень плохие. У нас будет отличный, отличный 2024, но надо смотреть за теми, кто будет подсчитывать голоса», — сказал бывший глава Белого дома.

По мнению Трампа, добиться результатов для республиканцев возможно, если следовать политике, ставящей внутренние национальные экономические интересы выше задач политиков-глобалистов. При этом, по словам Трампа, республиканцы уже выигрывают там, где «ранее это было невозможным». Экс-президент США напомнил и о том, что его администрация снижала налоговую нагрузку, в отличие от действующей, а избиратель вряд ли поддержит увеличение налогов.

Трамп заявил о самом опасном периоде в истории мира и США и подчеркнул, что в такой момент страной руководит человек, неспособный понять, что происходит, в отличие от него самого. Себя Трамп при этом назвал «твёрдым лидером».

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