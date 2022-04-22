Москва, 9 января, 2009, 23:57 — ИА Регнум. Компания Вritish Рetroleum ( BP ) заявила 9 января о завершении переговоров с российскими партнерами по пересмотру договора акционеров ТНК-ВР в соответствии с принципиальной договоренностью, достигнутой в сентябре прошлого года. Как отмечается в пресс-релизе BP, пересмотр соглашения направлен на улучшение баланса интересов совладельцев ТНК-ВР - компании ВР и консорциума Альфа Групп /Аксесс/ Ренова (ААР), которым принадлежит по 50% ее акций, и сосредоточении интересов непосредственно на увеличении стоимости совместного предприятия.

Согласно источнику, изменения касаются корпоративного управления, в частности, состава совета директоров. Вместо существующего равного представительства в совет директоров будут назначаться по четыре представителя от ВР и ААР и три независимых директора по согласованию сторон. Требование единогласного решения сохраняется для определенного круга вопросов, таких как покупка и продажа крупных активов, заключение важных контрактов, осуществление проектов за рамками бизнес-плана, а также утверждение принципиальных изменений финансовой структуры группы компаний ТНК-ВР и сделок с заинтересованностью. По-прежнему, ВР будет номинировать главного управляющего (с последующим утверждением главным советом директоров), а ААР - председателя совета. Ожидается, что новый состав совета директоров будет объявлен в скором будущем.

Утверждение нового главного управляющего директора компании, который придет на смену недавно ушедшему в отставку Роберту Дадли , также ожидается в ближайшие недели. Новый главный управляющий директор возглавит новое правление, состав которого будет значительно сокращен. Планируется, что в правление войдут главный управляющий директор, управляющий директор по производству и технологиям, главный финансовый директор и три исполнительных директора.

Соглашение предусматривает также изменение уставов важнейших дочерних предприятий группы ТНК-ВР, с тем, чтобы ввести в их советы директоров членов, назначаемых ВР и ААР, а в некоторых случаях, и независимого директора, чтобы избежать патовых ситуаций при голосовании по определенным вопросам. Эти важнейшие подразделения владеют основными активами группы, в том числе ТНК-ВР Holding, главной холдинговой компании группы ТНК-ВР в России.

Достигнув нового соглашения и продемонстрировав свою приверженность к дальнейшему развитию ТНК-ВР, акционеры также разрешили или определили процедуру разрешения существующих между ними разногласий, включая те, что относились к налоговым претензиям в России за прошлые годы. Иск, возбужденный миноритарным акционером ТНК-ВР Holding с требованием признать недействительным договор, по которому специалисты ВР оказывали услуги группе ТНК-ВР, был отозван. Стороны подтвердили договоренность о потенциальной продаже 20-процентного пакета акций ТНК-ВР посредством первичного размещения акций (IPO) в определенный момент в будущем на определенных условиях и с одобрения правительства Российской Федерации.