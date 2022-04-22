Дмитрий Буянов, 22 апреля 2022, 10:56 — REGNUM ***

Чжу Юнсинь. История педагогической мысли в Китае в Новое и Новейшее время. М: Шанс, 2021
Чжу Юнсинь. История педагогической мысли в Китае в Новое и Новейшее время. М: Шанс, 2021

Чжу Юнсинь. История педагогической мысли в Китае в Новое и Новейшее время. М: Шанс, 2021

Крупные общественные перемены зависят не только от воли политических лидеров, но и от способности народа изменяться. Основной инструмент таких изменений — образование. Исторически образовательная система являлась проводником идеологии, морали, национальной идентичности, коллективизма (или индивидуализма), гигиены, физического здоровья, самоорганизации, дисциплины. Если сегодня обучение сужается до освоения нужных изменчивому капиталистическому рынку труда навыков и технологий, то это тоже политический выбор. За принципиальным отказом от воспитания, социализации, идеологии, дисциплины стоит определённое представление о «новом человеке», соответствующем эпохе.

Расхожее противопоставление советского «человека-творца» и современного «квалифицированного потребителя» слишком упрощает проблему. Выдающиеся педагоги-теоретики прошлого, столкнувшиеся с вызовами индустриализации, тотального государства и массового общества, поняли, что образование должно меняться от эпохи к эпохе, от нации к нации, от класса к классу, а может, и от человека к человеку. Поиски универсальной «хорошей» образовательной системы обречены на провал. Однако излишнее стремление адаптироваться, пренебрежение к возможному будущему и некоторым общечеловеческим потребностям, также разрушительно.

Образование должно жить и развиваться, улавливать дух времени и бытовые потребности реального народа, поддерживать в трудностях и толкать на борьбу за лучший мир. Подобно политике, социальной жизни, религии или межличностным отношениям, образовательной системе также угрожает остывание, затвердевание, формализация. Баланс между новизной и эффективной широкой организацией ни в одной из этих сфер так и не был найден. Возможно, сама мечта о стабильно развивающейся системе — противоречие в определении: энергию новаторов нельзя регламентировать, любое равновесие преходяще. Тем важнее становится поддерживать накал борьбы и фантазии в образовании.

Ефим Чепцов. Переподготовка учителей. 1926.
Ефим Чепцов. Переподготовка учителей. 1926.

Несмотря на то, что кризис российской образовательной системы констатировался десятилетиями (некоторыми авторами — чуть ли не с 1950-х годов!), внятные реформаторские или революционные движения в этой сфере не спешат появляться. Легко сказать, что коммерциализация образования — плохо и что раньше было лучше. Но мы живём не в СССР; советский «новый человек» явно не совместим с капитализмом; к тому же странно, что идеальное воспитание и обучение привело к развалу страны. Более конкретные опросы рисуют тревожную картину: в чём-то наше общество расколото, а о чём-то просто не имеет мнения. Конечно, в России существуют частные школы с «альтернативными» программами; но они не заполняют болезненный концептуальный вакуум. Общество не находит ответов ни у властей (вроде бы проводящих какие-то реформы), ни у их критиков.

Пример более здоровой ситуации приводит китайский психолог образования, педагог-экспериментатор и политический советник Чжу Юнсинь в книге «История педагогической мысли в Китае в Новое и Новейшее время». В XIX и XX веках китайцы столкнулись с целым комплексом катастрофических вызовов: нищета, растущее экономическое и интеллектуальное отставание, тотальная коррупция, выхолащивание культуры и традиций, гражданские расколы и войны, западный колониализм, японская оккупация. Однако, как показывает автор, в Китае сложился своеобразный консенсус вокруг одной идеи: решение всех проблем должно начаться с резкого преобразования массы рядовых граждан, то есть с реорганизации образования. Чиновники, политические партии, интеллектуалы, общественные деятели, духовные лидеры и предприниматели обеспечили непрерывный поток образовательных реформ и революций.

К концу XIX века пришло понимание, что простого изучения иностранных технологий недостаточно. Общественные преобразования требовали полного пересмотра образовательной системы: её философии, целей, методов и средств. Традиционное обучение было направлено на подготовку узкого круга государственных кадров, от которых требовалось безмолвное подчинение начальству и принципам конфуцианской культуры. Ускоренная индустриализация же подразумевала преобразование жизни всего народа, его полноценную мобилизацию, а лучше — инициативу. В образование начали включать духовное воспитание, борьбу с невежеством, идеологическую и военную подготовку. Но и этого оказалось мало: реформаторы столкнулись с материальными и политическими ограничениями массового обучения. Угнетённые крестьяне и бедные городские жители были слишком заняты обеспечением выживания, чтобы осваивать грамоту, науку, впитывать патриотические идеи или овладевать военным ремеслом. Пришло осознание, что образование — не какая-то изолированная отрасль, а часть боле широких общественных и экономических процессов, и невозможно улучшить одно без другого.

Николай Богданов-Бельский. У больного учителя. 1897
Николай Богданов-Бельский. У больного учителя. 1897

С одной стороны, реформаторы начали активно изучать насущные проблемы разных социальных групп. Были созданы обучающие программы, ориентированные специально на солдат, крестьян, городских рабочих и т.д. Провозглашалось единство образования и практики: учителя должны опираться на знания, уже имеющиеся, например, у сельских жителей, и помогать им в решении повседневных задач. С другой стороны, педагоги начали выстраивать вокруг школ полноценную низовую самоорганизацию, самоуправление. Людям невозможно внушить идею коллективизма, солидарности и национального единства, если у них нет реально объединяющих их политических структур. Западный приоритет выстраивания индивидуальной карьеры, приспособления к рынку был совершенно не адекватен тяжёлым условиям, в которых существовал китайский народ. Учителям приходилось работать в поле, учреждать сельские советы, создавать медпункты, организовывать праздники, выпускать газеты (в которых знаниями и информацией делились крестьяне), придумывать новую азбуку, развивать народное искусство. В какой-то момент педагоги даже выступили за сокращение рабочего дня, чтобы люди могли выделить время на творчество и интеллектуальный досуг.

Напрашиваются параллели с советской экспериментальной педагогической практикой. Подобно Антону Макаренко, китайские учителя руководили примером, поощряли ответственность и инициативу среди учеников, соединяли обучение с производством и преобразованием материальных условий. Характерно, что в обоих случаях со временем обострились противоречия с государством: с одной стороны, эксперименты зависели от поддержки сверху, а с другой — казались бюрократии слишком самостоятельными, а потому политически неблагонадёжными. Как у Александра Мещерякова и Эвальда Ильенкова, упор делался на развитие ума и способности к самостоятельному обучению, а не зазубривании алгоритмов или догм. Китайские педагоги, впрочем, открыто стояли на демократических, а иногда даже анархических позициях.

Юнсинь внятно описывает недостатки рассматриваемых образовательных подходов, но явно старается превознести компартию и лично Мао Цзэдуна. Автор заявляет, что именно коммунисты довели до совершенства дело «сельского строительства». И лишь мимоходом отмечает, что, конечно, в части самоуправления возникли проблемы; самообразование сместилось в сторону «самокритики» (через которую пришлось пройти и некоторым педагогам); а действительно ввести общее обязательное образование удалось лишь… К началу XXI века! Что в книге действительно обосновывается, так это особая позиция коммунистов в вопросе политической власти — вероятно, это и обеспечило победу их концепции. Реформаторские движения редко бросали прямой вызов режиму: кто-то верил в «традиционную» китайскую культуру, якобы не допускающую классовых конфликтов. Другие считали, что смогут преобразовать общество снизу, без открытой борьбы за власть, так что государству придётся просто смириться и подстроиться под новую реальность. Юнсинь отмечает, что реформаторы действительно достигли больших успехов — но рано или поздно упирались в активное противодействие верхов либо в ограничения экономической системы. Ту же трагедию в других странах переживали анархисты, мечтавшие об автономных сообществах в рамках капитализма и под старой элитой. Иными словами, реформаторы, настаивавшие на неразрывности образовательных и более общих проблем, всё-таки не вытянули всю цепочку до конца, до политической власти.

Ян Стен. Школьный класс со спящим учителем. 1672
Ян Стен. Школьный класс со спящим учителем. 1672

Из книги создаётся впечатление, что педагогическое творчество иссякло к 1940-м годам, а к 1960-м система уже значительно бюрократизировалась, стала формальной и застывшей. Заканчивая главу про «современное народное образование», Юнсинь отмечает: несмотря на положительные оценки «известных членов КПК», академические структуры проигнорировали идеи реформаторов и пошли в сторону западного образования, с его ограниченным пониманием роли школ и университетов. По иронии, западные теоретики в то же время не уставали подчёркивать вред тотальной вестернизации, а ЮНЭСКО фактически наняло просветителей, таких как Янь Янчу, для реализации их проектов в других развивающихся странах. Характерно и то, что автор состоит не в компартии, а в малой «Китайской ассоциации содействия демократии» (вице-председатель), хотя и считается в Китае видным деятелем в сфере образования (ему удалось внедрить экспериментальные программы в более чем 1500 школ).

Юнсинь доказывает, что даже в старых подходах к образованию остаётся огромный нереализованный потенциал. Но главное в них — идея постоянного развития, балансирования между адаптацией к изменяющейся реальности и стремлением эту реальность преобразовать, улучшить. Это радикально выходит за пределы привычного нам разговора про то, должно ли образование быть коммерческим или государственным, либо обсуждения формата экзаменов. Даже если перед Россией и стоит задача привести образование в соответствие с капиталистическими реалиями, решить её можно многими способами — в том числе и изменением реалий. К сожалению, даже если какие-то отдельные интеллектуалы, даже организации и предлагают реформистские концепции, они не получают должной политической поддержки, не выходят на тот общий уровень национальных проблем, с которого только и можно улучшить образовательную систему. Пока обучение остаётся лишь «отраслевым», специальным вопросом — сомнительно, что мы увидим в нём существенные подвижки.

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