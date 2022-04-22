Хух-Хото, Китай, 22 апреля 2022, 05:52 — REGNUM В Китае арестован бывший глава Верховного народного суда по Внутренней Монголии, сообщает 22 апреля агентство Синьхуа.
Бывший председатель Верховного народного суда автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая Ху Ифэн попал под следствие по подозрению в серьезных нарушениях партийной дисциплины и законов, говорится в официальном заявлении.
Согласно заявлению, Ху находится под следствием Центральной комиссии Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии.