Хух-Хото, Китай, , 05:52 — REGNUM В Китае арестован бывший глава Верховного народного суда по Внутренней Монголии, сообщает 22 апреля агентство Синьхуа.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Бывший председатель Верховного народного суда автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая Ху Ифэн попал под следствие по подозрению в серьезных нарушениях партийной дисциплины и законов, говорится в официальном заявлении.

Согласно заявлению, Ху находится под следствием Центральной комиссии Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии.