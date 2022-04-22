Хух-Хото, Китай, 22 апреля, 2022, 05:52 — ИА Регнум. В Китае арестован бывший глава Верховного народного суда по Внутренней Монголии, сообщает 22 апреля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Бывший председатель Верховного народного суда автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая Ху Ифэн попал под следствие по подозрению в серьезных нарушениях партийной дисциплины и законов, говорится в официальном заявлении.

Согласно заявлению, Ху находится под следствием Центральной комиссии Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии.