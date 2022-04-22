Екатеринбург, , 05:47 — REGNUM В Екатеринбурге запланированы митинг и автопробег по случаю дня рождения Владимира Ильича Ленина. Об этом пишут СМИ.

Плакат «Ленин — жил, Ленин — жив, Ленин — будет жить!»

По данным Накануне. Ru, мероприятия организует свердловский обком КПРФ. Они намечены на 23 апреля. участников автопробега собирают с 11:00 до 12:00 на парковке возле торгового центра «Глобус», а затем колонна проедет к площади 1905 года. А в 13.30 на площади у памятника Ленину намечен митинг.

Как сообщало РЕИА REGNUM, вождь мирового пролетариата родился 22 апреля 1870 года в Симбирске, ныне Ульяновск. Скончался он 21 января 1924 года в возрасте 53-х лет.