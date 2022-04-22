Вашингтон, , 05:43 — REGNUM Казнь старейшего заключенного 78-летного Карла Бантиона, приговоренного к высшей мере наказания в США, была проведена 21 апреля в американском штате Техас. Об этом передает телеканал ABC.

Николай Ярошенко. Заключенный. 1878

Приговор приведен в исполнение спустя почти 32 года после совершенного преступления. Бантион был осужден за убийство полицейского Джеймса Ирба, которое произошло в городе Хьюстон в 1990 году.

Перед казнью осужденный заявил, что испытывает угрызения совести за содеянное и что семья убитого должна знать это. В 2009 году апелляционный суд отменил смертный приговор, однако в 2022 году суд присяжных повторно приговорил Бантиона к смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года в американском штате Оклахома впервые за шесть лет состоялась казнь заключенного. Им стал Джон Грант, убивший сотрудника тюрьмы.

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