Благовещенск, 22 апреля 2022, 05:42 — REGNUM Столицу Приамурья готовят к приёму китайских туристов. Инфраструктуру города продолжат модернизировать, а планы его развития увяжут с аналогичным документом Хэйхэ (Китай), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
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На встрече представителей руководства города с властями Хэйхэ было принято решение о сотрудничестве городов.
Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве Амурской области обсудили планы по созданию двух объектов, которые, как ожидается, станут «изюминкой» Благовещенска. Речь идёт о музее российско-китайской дружбы и интерактивном парке динозавров.