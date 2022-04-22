Благовещенск, 22 апреля, 2022, 05:42 — ИА Регнум. Столицу Приамурья готовят к приёму китайских туристов. Инфраструктуру города продолжат модернизировать, а планы его развития увяжут с аналогичным документом Хэйхэ (Китай), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

(сс) LxAndrew Благовещенск

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«В Благовещенске продолжает развиваться инфраструктура, в том числе для приема китайских туристов. Это строительство «Большого городского центра «Трибуна холл», реконструкция аэропорта, реставрация исторических зданий, в планах – музей динозавров. С китайской стороной мы также обсудили совместное планирование и увязку мастер-плана города Благовещенска с планом развития города Хэйхэ, включая не только строительство туристических объектов, но и открытие новых производств, налоговые, таможенные и визовые режимы на период действия планов для более быстрого развития экономики двух территорий», — отметил заместитель мэра Благовещенска Максим Ноженкин.

На встрече представителей руководства города с властями Хэйхэ было принято решение о сотрудничестве городов.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве Амурской области обсудили планы по созданию двух объектов, которые, как ожидается, станут «изюминкой» Благовещенска. Речь идёт о музее российско-китайской дружбы и интерактивном парке динозавров.