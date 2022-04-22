Москва, , 05:35 — REGNUM Соединенные Штаты готовят еще несколько пакетов антироссийских санкций, заявил замдиректора департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев в ходе круглого стола.

США и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Десятки законопроектов о дополнительных ограничениях в отношении России еще готовятся в недрах американского законодательного сообщества», — заявил он.

Дипломат добавил, что американский Конгресс не намерен работать над улучшением отношений с Москвой. По его словам, даже сложная внутриполитическая ситуация не мешает Соединенным Штатам продолжать давление на Россию. Кошелев подчеркнул, что на почве русофобии у Демократической и Республиканской партий США возник консенсус.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Япония подтвердила намерения работать с Соединенными Штатами для усиления санкционного давления на Россию. Также Токио будет сотрудничать с другими странами G7 по этому вопросу.