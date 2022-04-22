Москва, 22 апреля, 2022, 07:10 — ИА Регнум. Резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» обучат практикам бережливого производства. Об этом 22 апреля заявил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

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Мероприятия будут проводиться на бесплатной основе в рамках нацпроекта «Производительность труда». Ожидается, что таким образом предприятия смогут оптимизировать производственные издержки.

«Новый образовательный курс Агентства стратегического развития Москвы призван помочь столичным предприятиям сформировать правильные подходы к работе в кризисных ситуациях. Принципы бережливого производства позволяют не только увеличить выработку предприятий без дополнительных затрат, но и сохранить рабочие места и стабильную заработную плату сотрудников», — сказал Пуртов.