Тюмень, 22 апреля, 2022, 05:32 — ИА Регнум. В Тюменской области закладываются промышленные ягодные сады. Об этом сообщил на пресс-конференции глава региона Александр Моор.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Смородина и примула

Заинтересованность в закладке ягодных насаждений в личных подсобных хозяйствах выразили свыше 120 семей из Вагайского и Ярковского районов. В Викуловском районе заложены промышленные ягодные насаждения облепихи на площади 10 гектаров, и в плане на 2022 год — ещё 20 гектаров. В Ялуторовском районе реализуется проект по закладке и возделыванию насаждений черной смородины на площади 60 гектаров. В 2021 году заложено 10 гектаров под чёрную смородину, план на 2022 год — 20 гектаров.

Для развития производства ягод региональным правительством предусмотрены субсидии на возмещение 70% затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.