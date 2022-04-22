Нью-Йорк, США, 22 апреля, 2022, 05:28 — ИА Регнум. Действие соглашения о франшизе с российским подразделением и издательскую деятельность на российском рынке прекращает издательский дом Condé Nast. Об этом сказано в опубликованном 21 апреля на сайте издательского дома письме к сотрудникам от главного исполнительного директора медиагруппы Роджера Линча.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

В письме уточняется, что издательский дом проинформировал своих российских сотрудников о решении расторгнуть соглашение о франшизе и прекратить издательскую деятельность в России. Отмечается, что в ближайшее время медиагруппа предпримет ряд шагов для прекращения деятельности и ожидает, что 10% персонала из России продолжит выполнять часть своих обязанностей.

Напомним, издательскому дому Condé Nast принадлежат семь глянцевых изданий сегмента «премиум»: Vogue, GQ, GQ Style, Tatler, AD, Glamour и Glamour Style Book. В начале марта Condé Nast приостановил свою деятельность в России в связи с изменениями в российском законодательстве и введением ответственности за распространение заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил России.