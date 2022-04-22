Новосибирск, 22 апреля, 2022, 05:27 — ИА Регнум. Житель Новосибирска признан виновным в причинении смерти по неосторожности четырем лицам. Об этом сообщило региональное управление СКР.

34.mchs.gov.ru Пожар

Установлено, что осенью 2020 года 50-летний мужчина сдал в наём для проживания самовольную надстройку над гаражным боксом. Помещение он незаконно подключил к частным электросетям, о чем не предупредил проживающих там людей. В январе 2021 года ночью в надстройке над гаражным боксом произошёл пожар, погибли четыре человека.

Вину мужчина признал частично. Суд приговорил его к одному году шести месяцам с отбыванием наказания в колонии-поселении.