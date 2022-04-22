В США на территории фабрики упал легкомоторный самолет
Штат Джорджия, США, 22 апреля, 2022, 05:26 — ИА Регнум. В округе Ньютон (штат Джорджия, США) 21 апреля при взлёте с территории продуктовой фабрики разбился легкомоторный самолёт. Об этом глава местной полиции Кен Мальколм рассказал журналистам на пресс-конференции.
Самолет Cessna
По его словам, легкомоторный самолёт Cessna вскоре после взлёта неожиданно потерял управление и упал на парковку транспорта на территории фабрики General Mills.
«Самолёт накренился вправо и упал на площадку позади нас».
В настоящее время информации о том, сколько человек находилось на борту Cessna, нет. Среди сотрудников фабрики никто не пострадал. Власти начали расследование.
Как сообщало ИА REGNUM, легкомоторный самолёт разбился возле шоссе в американском Лос-Анджелесе (штат Калифорния).