Москва, 22 апреля, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Лишь тесные интеграционные связи с Россией являются гарантом существования армянского государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявил политолог Аслан Рубаев.

Alexanyan Флаги Армении и России

«Все российские СМИ и сама армянская сторона сообщили, что в Москве были подписаны беспрецедентные договорённости союзнического характера. И в Кремле, и в Ереване этими переговорами остались очень довольны. Они усторили обе стороны. Многие эксперты связывают это с тем, что, возможно, Никол Пашинян определился с векторами. Всё-таки он понимает, что и для своего политического существования, и для Армении оставаться в орбите влияния России — это значит существовать как государство. Он понимает, что вне России Армении будет очень сложно вообще как-то действовать. Географическое положение Армении не располагает к многовекторности. Оно предполагает очень тесные, интеграционные отношения с Россией. Это очень хорошо воспримет армянский народ, который прекрасно ассоциирует себя с Россией», — сказал эксперт.

Напомним, что 19 и 20 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян совершил визит в Россию, во время которого был заключён ряд двухсторонних соглашений.