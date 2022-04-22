Вашингтон, , 05:23 — REGNUM США, как и весь остальной мир, столкнулись с самым опасным периодом в своей истории. Об этом заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп 21 апреля в ходе выступления в штате Флорида.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению экс-президента, такая ситуация сложилась из-за того, что другие страны, включая Россию, Китай и Иран, больше не уважают и не боятся действующую американскую администрацию. Кроме того, как считает Трамп, миру угрожает огромная мощь оружия, достигшая невидного ранее уровня.

Политик отметил, что подобное вооружение появилось как у США, так и у государств. Экс-глава Белого дома также выразил мнение, что Россия не стала бы проводить специальную военную операцию на Украине, если бы он оставался президентом Соединенными Штатов. Трамп полагает, что своим решением российские власти продемонстрировали слабость нынешнего руководства США.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля Дональд Трамп заявил, что американские ядерные силы являются самыми сильными в мире благодаря преобразованиям, сделанным при его президентстве.

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