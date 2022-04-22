Владивосток, 22 апреля, 2022, 05:34 — ИА Регнум. Апелляционная жалоба адвокатов заслуженного спортсмена Александра Ясина, обвиняемого в убийстве и руководстве ОПГ в Приморье, судом оставлена без удовлетворения, сообщается на сайте Приморского краевого суда.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО «Кресты-2»

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Ранее в отношении Ясина было возбуждено уголовное дело. Постановлением Фрунзенского районного суда Владивостока от 2 апреля 2022 года фигуранту была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Сторона защиты обвиняемого обжаловала решение, но Приморский краевой суд 22 апреля апелляцию оставил без удовлетворения.

Как сообщало ИА REGNUM, Александру Ясину 22 апреля предъявлено обвинение в создании и руководстве устойчивой, вооруженной банды и убийстве человека.