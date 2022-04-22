Петропавловск-Камчатский, , 05:21 — REGNUM Вечером 23 апреля на территории Камчатки начнёт действовать охотоморский циклон, который принесёт в край осадки и ветер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Снег Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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По информации краевого управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, циклон окажет влияние на погоду в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, Елизовском, Мильковском, Усть-Камчатском, Карагинском, Усть-Большерецком районах и Алеутском округе.

На востоке Камчатки пройдёт снег, а на юге — дожди. На дорогах возможна гололедица. В горных районах снег будет налипать на провода. В прибрежных районах ожидается сильный ветер.

Непогода будет действовать в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах до 25 апреля, в остальных районах — до 26 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 22 апреля в Омской области прогнозируется +1…+4 °С.