Екатеринбург, , 05:21 — REGNUM В Екатеринбурге инвалид второй группы по детскому церебральному параличу взялся за очистку города от мусора. Об этом информируют местные СМИ.

Мусор Анна Алябьева © ИА REGNUM

По данным Е1. ru, у жителя микрорайона Компрессорный плохо работает правая рука, также он неважно ходит. Но ему надоело жить посреди мусора, и он решил заняться приборкой. Уже очистил местный сквер, а также вынес полсотни тяжёлых мешков на помойку.

Добавим, мужчина работает бесплатно. Ранее он пытался устроиться на работу дворником, но его не приняли. Местные жители помогли ему приобрести необходимые для работы принадлежности, а также перевели денег на оплату жизненных расходов.