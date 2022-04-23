, 03:49 — REGNUM Лишь тесные интеграционные связи с Россией являются гарантом существования армянского государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявил политолог Аслан Рубаев.

Флаги Армении и России Alexanyan

«Все российские СМИ и сама армянская сторона сообщили, что в Москве были подписаны беспрецедентные договорённости союзнического характера. Многие эксперты связывают это с тем, что, возможно, Никол Пашинян определился с векторами. Всё-таки, он понимает, что и для своего политического существования, и для Армении оставаться на орбите влияния России, это значит существовать как государство. Он понимает, что вне России Армении будет очень сложно вообще как-то действовать. Географическое положение Армении не располагает к многовекторности. Оно предполагает очень тесные, интеграционные отношения с Россией. Это очень хорошо воспримет армянский народ, кторый прекрасно ассоциирует себя с Россией», — сказал эксперт.

Напомним, что 19 и 20 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян совершил визит в Россию, во время которого был заключён ряд лвухсторонних соглашений.