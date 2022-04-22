22 апреля 2022 | Время чтения 5 мин

ИА REGNUM продолжает анализ активов бизнесменов Украины, имевших или имеющих до сих пор бизнес-интересы в России.

Анастасия Степанова, , 06:18 — REGNUM Украинский олигарх, занимающий 23-е место в рейтинге «100 богатейших украинцев 2021» Дмитрий Запорожец, имеет в России интересы, которые связаны с IT-отраслью. Разработки его компании GitLab использованы в разных важных секторах экономики, в том числе банковском. Фирма, которая позиционируется как единственный партнёр на территории России со статусом GitLab Select, была поставщиком десятка государственных контрактов.

Кибербезопасность Иван Шилов © ИА REGNUM

ИА REGNUM продолжает анализ активов бизнесменов Украины, имевших или имеющих до сих пор бизнес-интересы в России.

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О платформе GitLab

На сегодня на сайте российских партнёров актива Запорожца указано, что «GitLab временно приостановил поставки в Россию», потому «продлить действующие лицензии также нельзя», а «текущие лицензии будут работать до конца срока действия, после чего система автоматически перейдет на Free-подписку и платные функции станут недоступны».

На сайте Хабр так характеризуется продукт: «GitLab — это полноценная платформа DevOps, поставляемая в виде единого приложения, принципиально меняющая способы совместной работы команд разработчиков, специалистов по безопасности и операционных отделов».

Партнеры GitLab Скриншот сайта gitlab.com

Украинский айтишник и его российские связи

Уроженец Харькова Дмитрий Запорожец занимает 23-е место в рейтинге Forbes «100 богатейших украинцев 2021» с состоянием $450 млн.

По открытым данным, в 2011 году он создал GitLab — сервис для систематизации файлов с кодом. В 2013 году в его команде появился выходец из Нидерландов Сид Сибранджи. В комментариях журналу Запорожец заявил, что не хочет быть плохим менеджером, потому остался хорошим программистом, возглавив высшую строчку в инженерной иерархии GitLab. Сибранджи взял на себя основное управление — он является гендиректором и имеет крупный пакет акций.

Официальным представителем Gitlab в России является компания Softmart, о которой уточняется, что она управляет всем процессом покупки лицензий GitLab, оказывает консультационные услуги и техническую поддержку, а также развертывает, интегрирует и оптимизирует решения GitLab.

Дмитрий Запорожец и Сид Сибранджи (сс) GitLab

В ЕГРЮЛ ООО «СофтМарт» зарегистрировано в августе 2003 года, основной вид деятельности — оптовая торговля компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением. Средняя численность персонала на начало 2022 года — пять человек. Владелец и директор — Алексей Ионин, который также владеет ООО «Разработка и операции» (РИО), созданной для разработки программного обеспечения в 2012 году. С 1 января 2022 года Ионин в «РИО» числится ликвидатором. Вероятно, речь идёт о ликвидации юрлица.

По данным базы «Контур. Фокус», выручка компании «СофтМарт» за 2020 год составила 216,024 млн рублей, в 2021 году — 196,75 млн рублей при чистой прибыли 15,1 и 6,5 млн рублей соответственно. Компания в разные годы числилась участником 22 госзакупок, из которых по десяти были подписаны госконтракты, в том числе с федеральным казённым учреждением «Информационные технологии в социальной сфере», ПАО «ВТБ Банк» (тендер на право заключения договора на поставку программного обеспечения Gitlab CI), АО «Гринатом» (ИТ-интегратор госкорпорации «Росатом», тендер был на приобретение экземпляра ПО GitLab Enterprise Edition Starter).

Сайт компании «СофтМарт» Скриншот сайта softmart. ru

Помимо продуктов Gitlab, компания «СофтМарт» специализируется на следующих направлениях: ITSM (IT Service Management), SDLC, QA, BPM. Например, она предлагает продукты Serena Deployment Automation от Serena Software.

На сайте фирмы в строке «внедрения» фигурируют такие компании, как «Русские навигационные технологии» (один из лидеров российского рынка систем мониторинга и контроля автотранспорта), два банка (например, для Райффайзенбанка — это была комплексная автоматизация процессов управления требованиями), «Биллинговый центр» (занимается в том числе сопровождением информсистем для учета и регистрации населения, городского жилищного фонда, начисления и приема платежей за ЖКХ) и так далее. Среди тех продуктов, что были внедрены, например, не мало от Serena Software.

Дмитрий Запорожец Цитата из видео «‎ПОСТУПАЙ_В_ХА: Дмитрий Запорожец — Co-Founder GitLab»‎ пользователя Kharkiv IT Cluster

IT вне политики. Ой ли?

Можно сколько угодно говорить, что айтишник (программист) — это профессия вне политики, но мне почему-то на это вспоминаются массовые взломы сайтов арбитражных судов, DDOS-атаки на сайты российских госведомств, вирусные «закладки», которые были обнаружены в десятке OpenSource-продуктов. При этом вредоносные фрагменты кода были направлены именно на российских пользователей. И речь шла не только о баннерах с лозунгами, но и вирусах, выводящих из строя компьютеры.

Издание «Газета. Ру» в конце марта 2022 года сообщило, что только за одну неделю «российские разработчики зарегистрировали более 30 случаев внедрения вредоносного кода в OpenSource-продукты, направленного на подрыв деятельности программистов из РФ и Белоруссии».