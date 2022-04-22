Москва, , 09:20 — REGNUM На сайте столичного проекта «Добровольный квалификационный экзамен» появился новый раздел «База знаний». Об этом 22 апреля сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Цифровая экономика Bitballoon.com

Указанный раздел содержит образовательные онлайн-программы, которые помогут повысить свои профессиональные навыки как студентам и начинающим специалистам, так и профессионалам. Среди учебных материалов есть платные и бесплатные курсы, гайды по востребованным специальностям, советы по поиску работы.

«В «Базе знаний» собрано более 200 курсов и вебинаров по различным направлениям, включая программирование, дизайн, маркетинг и другие. Там можно найти образовательные программы для повышения квалификации или знакомства с новой профессией. Для желающих проверить свои знания в разделе есть экспресс-тесты», — сказала Сергунина.

Читайте ранее в этом сюжете: Обучающую программу для представителей индустрии моды запустят в Москве