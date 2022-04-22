Москва, 22 апреля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. На сайте столичного проекта «Добровольный квалификационный экзамен» появился новый раздел «База знаний». Об этом 22 апреля сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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Указанный раздел содержит образовательные онлайн-программы, которые помогут повысить свои профессиональные навыки как студентам и начинающим специалистам, так и профессионалам. Среди учебных материалов есть платные и бесплатные курсы, гайды по востребованным специальностям, советы по поиску работы.

«В «Базе знаний» собрано более 200 курсов и вебинаров по различным направлениям, включая программирование, дизайн, маркетинг и другие. Там можно найти образовательные программы для повышения квалификации или знакомства с новой профессией. Для желающих проверить свои знания в разделе есть экспресс-тесты», — сказала Сергунина.