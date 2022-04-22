Донецк, 22 апреля, 2022, 05:10 — ИА Регнум. Состоялся визит делегации Якутии в Донецкую Народную республику. На встрече представители территорий подписали коммюнике, которое будет являться основой для сотрудничества между республиками, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе постпредства Якутии при президенте РФ.

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ДНР представители региона посетили также для того, чтобы предложить свою помощь. День подписания коммюнике постпред Якутии Андрей Фёдотов назвал очень знаковым для взаимоотношений между республиками.

«Мы очень рады тому, что сегодня регионы Российской Федерации приезжают к нам с тем, чтобы поддержать нас в наших целях, помочь нам двигаться вперед, и мы благодарны за ту поддержку, которую нам оказывают и будут оказывать впредь. Наши северные друзья из очень холодного края, это люди, у которых открытая, щедрая, теплая душа, я уверена, что наша дружба, сотрудничество во всех сферах — торгово-экономической, политической, научно-технической, гуманитарной, культурной будет развиваться чем дальше, тем быстрее. С учетом того, что наши коллеги предлагают нам свою помощь, руку для того, чтобы дальше идти вместе, я считаю, что сегодняшний визит — это только первый маленький шаг нашей дружбе, которая будет крепнуть день ото дня», — отметила временно исполняющая обязанности председателя правительства Донецкой Народной республики Татьяна Переверзева.

Андрей Федотов передал ей слова поддержки от главы Якутии Айсена Николаева и всех якутян, Он также выразил надежду и уверенность в том, что сотрудничество с Донецкой Народной Республикой будет полноценным, многогранным, взаимовыгодным, интересным.

«Я думаю, что в ближайшее время многие якутяне уже потянутся сюда не просто поддержать вас, а просто отдохнуть, потому что мирное время и мирная жизнь здесь обязательно буду восстановлены. Именно об этом мы сегодня разговариваем с руководством Донецкой Народной Республики, с тем, где и как мы могли быть полезны и как развивать сотрудничество в интересах народов обеих республик и нашей страны», — сказал Андрей Федотов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Якутии выражали намерение оказать конкретную помощь Донецкой и Луганской Народным Республикам в строительстве мирной жизни. Для того, чтобы определить, в чём эта помощь будет заключаться, делегация республики отправилась в Донецк.