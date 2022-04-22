Токио, 22 апреля, 2022, 05:00 — ИА Регнум. Тендер на продажу 5 млн баррелей нефти из своих стратегических запасов объявили власти Японии в рамках мер по стабилизации мировых цен на энергоносители. Об этом 22 апреля заявил журналистам министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

Глава минэкономики и торговли Японии уточнил, что тендер на продажу национальных запасов нефти объявлен в рамках сотрудничества с Международным энергетическим агентством (МЭА). Из трёх хранилищ предполагается высвободить запасы, общий объём которых составляет около 5 млн баррелей.

Всего, согласно договорённостям, достигнутым в апреле, Япония обязалась направить на рынок около 15 млн баррелей нефти. Это самый крупный объём, который страна высвободит из своих хранилищ по договорённости с МЭА.

Всего страны, входящие в МЭА, запланировали высвободить для продажи 120 млн баррелей нефти из своих стратегических резервов. Половину из этого объёма обязались направить на рынок США. Такие решения принимались МЭА и раньше, в 1991, 2005, 2011 годах и в марте 2022 года. Япония уже продала из своих хранилищ около 8 млн баррелей нефти в рамках сотрудничества с МЭА.