Тюмень, 22 апреля, 2022, 04:59 — ИА Регнум. Тюменская птицефабрика «Боровская» из-за вспышки птичьего гриппа в 2021 году недополучила от экспорта $500 тысяч. Об этом на пресс-конференции заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Пресс-служба правительства Тверской области На птицефабрике

«После того, как фабрика выйдет на производственные мощности, я уверен, что она вернётся к осуществлению экспортных операций», — считает тюменский губернатор.

На данный момент на птицефабрике «Боровская» восстанавливается поголовье и производство. По словам Александра Моора, первые яйца птицефабрика начнёт продавать уже в июле 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, карантин по птичьему гриппу на Боровской птицефабрике был введён губернатором Тюменской области Александром Моором 13 октября 2021 года, ограничительные мероприятия сняты 25 февраля 2022 года. С 28 марта стартовали мероприятия по восстановлению птицефабрики. Из-за вспышки птичьего гриппа птицефабрика понесла чистые убытки в размере 811 млн рублей.

ПАО «Птицефабрика «Боровская» до карантина была одним из крупнейших по производству яиц и куриной продукции предприятием в России. Основным совладельцем птицефабрики является департамент имущественных отношений Тюменской области.