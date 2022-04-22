Токио, 22 апреля, 2022, 04:51 — ИА Регнум. Соединенные Штаты и Япония продолжат осуществлять санкционное давление на Россию из-за проведения специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины, заявил глава японского минфина Сюнъити Судзуки в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Мы подтвердили, что продолжим последовательно вводить санкции в отношении России в тесном сотрудничестве с «семеркой», — заявил он.

Судзуки добавил, что при встрече с главой минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен обсуждалась ситуация с падением курса японской иены по отношению к доллару США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов заявил, что Япония пострадает от антироссийских санкций больше, чем Россия. При этом у Токио нет выбора по этому вопросу, так как японские власти полностью ориентированы на Соединенные Штаты.