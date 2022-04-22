Ланьчжоу, Китай, , 04:50 — REGNUM Грузовой поезд отправился из города Дуньхуан провинции Ганьсу на северо-западе Китая в столицу Таиланда Бангкок, что ознаменовало открытие первого международного грузового поезда из Ганьсу, который курсирует по Китайско-Лаосской железной дороге, сообщает 21 апреля агентство Синьхуа.

Грузовой поезд, следующий из Китая в Европу Scoopnest.com

Ожидается, что поезд, груженный 530 тоннами асбеста, прибудет в Бангкок через лаосский Вьентьян через 12 дней. По данным местных властей, поездка по железной дороге Китай-Лаос может сэкономить 28 дней по сравнению с предыдущим 40-дневным морским маршрутом между двумя городами.

Министерство коммерции провинции Ганьсу заявило, что новый коридор является еще одним эффективным, экономичным, безопасным и удобным международным логистическим каналом, связывающим Ганьсу и страны Юго-Восточной Азии.

Будучи ключевым районом Экономического пояса Шелкового пути, внутренняя провинция ускорила свое открытие и в последние годы эксплуатировала больше международных грузовых железнодорожных линий, соединяющих страны Центральной Азии, Южной Азии и Европы.

Железная дорога Китай-Лаос, которая начала функционировать 3 декабря 2021 года, протяженностью более 1000 км соединяет Куньмин, столицу провинции Юньнань на юго-западе Китая, со столицей Лаоса Вьентьяном.