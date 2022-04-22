Пекин, 22 апреля, 2022, 04:45 — ИА Регнум. Китай увеличил нефинансовое исходящее инвестирование в первом квартале, сообщает 21 апреля агентство Синьхуа.

Junjiewu99 Китайские инвестиции

Объем нефинансовых исходящих прямых инвестиций Китая (ODI) достиг 170,95 млрд юаней за первые три месяца года, увеличившись на 6,3% в годовом исчислении, показали официальные данные.

По данным Министерства коммерции Китая, в долларовом выражении ODI выросли на 8,5% по сравнению с прошлым годом и составили $26,92 млрд.