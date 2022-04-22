22 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Георгий Балаков, , 05:42 — REGNUM Санкции Запада не смогут ни сломить Россию, ни изолировать её. И дело здесь даже не в том, что российская экономика способна будет выдержать это давление. Куда важнее тот факт, что каждый житель страны воспринимает это как вызов и объявление «экономической войны» лично ему. К такому выводу пришли популярные телеграм-каналы.

Своих не бросаем! Василий Иванов (с) ИА REGNUM

Бессилие «цивилизованного мира» становится все более очевидным с каждым новым пакетом санкций. Не случайно Запад избегает вводить ограничения против российской энергетики, превращая свои действия во всё более неприкрытый фарс.

«Сколько будет пакетов санкций против России? На этот вопрос мне ответила знакомая ведунья со стажем. 37. Но, последний десяток совсем смешной будет. Это как пилить сук перед собой, сидя напротив ствола на высоте 5 метров», — высмеивает действия Запада телеграм-канал «Политджойстик».

Читая о новых ограничительных мерах в адрес России можно понять, почему популярные телеграм-каналы реагируют на них с такой иронией.

«США ввели новый пакет санкций в отношении России. В нем 40 юрлиц и 30 физлиц. В частности, в список попали «Транскапиталбанк», глава банка «Открытие» Михаил Задорнов (экс-глава Минфина РФ), «православный олигарх» Константин Малофеев и первый зампред Центробанка России Ксения Юдаева», — сообщил телеграм-канал «Кремлевский кейс».

После этого так и хочется спросить представителей США: и это всё? Это и есть те самые «санкции из ада», которыми вы столько лет нас пугали? Вы, обещавшие обвалить российскую экономику за неделю, сейчас сами вынуждены оправдываться перед собственным населением из-за рекордной инфляции и падения уровня жизни, вследствие введенных вами же антироссийских санкций.

За Россию! Алексей Колчин (с) ИА REGNUM Поддержка граждан России Екатерина Булатова (с) ИА REGNUM

Но едва ли представители европейского и американского истеблишмента смогут дать внятный ответ на подобного рода вопросы. Их действия отчетливо показали, что «русская душа» остается для них загадкой и мотивация многонационального народа России никогда не будет им понятна. По крайней мере в этом убежден телеграм-канал «Контора Пишет», посвятивший обширный пост просчетам западных аналитиков, уверовавших в свою способность управлять сознанием населения РФ.

«Показатели поддержки населением России специальной военной операции на Украине, приближающиеся к 80%, ставят в тупик зарубежных аналитиков. Казалось бы: санкции, рост цен, уход компаний, падение ВВП, развернутая информационная операция по дискредитации российской армии и военно-политического руководства, ограничения и запреты, в конце концов, всё должно вызывать негативное бурление широких народных масс, однако ситуация развивается ровно наоборот — с 72% в феврале поддержка операции выросла до 79%. И это уже нельзя объяснить статистической погрешностью», — написал канал «Контора Пишет».

Автор поста отмечает, что одни иностранные политики пытаются объяснить это «тоталитаризмом» и влиянием «пропаганды», другие — генетикой, забывая о том, что Россия — многонациональная страна и все её народы поддерживают спецоперацию. Однако все западные «эксперты» уже сходятся на том, что критерии, применимые к европейскому или американскому обывателю, для России не подходят.

Гуманитарная помощь для жителей Донбасса Денис Абрамов (с) ИА REGNUM

«А ведь ответ на поверхности — они просто достали. Представьте себе, что ваш сосед, опустившийся маргинал, то и дело клянчащий у вас мелочь на спиртное и живущий в загаженной квартире, превращенной в притон для пришлой «синевы», постоянно делает вам гадости: испражняется у вашей двери, поджигает почтовый ящик, прокалывает шины вашего авто, пинает вашу собачку, свистит и похабно выражается вслед вашей жене и украдкой дает подзатыльники детям, публично хвастаясь этим перед своими собутыльниками и строя планы дальнейшего гадства», — проводит аналогию с поведением киевского режима автор поста.

Не удивительно, если в какой-то момент добропорядочный гражданин потеряет терпение и решит дать сдачи оскотинившемуся соседу, считает ТГ-канал.

«Он, воя и размазывая сопли, бежит к своим кентам, но те и сами боятся, подсовывая ему палки и камни, мол, давай сам, а то сосед опасен. Такая же ситуация, переложенная с бытовой на международную тему, сложилась и с Украиной. Бахвальство своим вредительством соседу в сочетании с мерзостью политики чванства, шантажа и вымогательства, принесло свои плоды. Любому терпению есть предел. Но именно этого и не понять европейским аналитикам и политологам, чьим образом жизни является как раз потакание мерзавцам», — объясняет ТГ-канал причины массовой поддержки спецоперации российским обществом.

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