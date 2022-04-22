Пекин, , 04:41 — REGNUM Народные суды по всему Китаю в 2021 году рассмотрели 642 968 дел, связанных с правами интеллектуальной собственности, из которых 601 544 были завершены, сообщил представитель Верховного народного суда страны, передает 21 апреля агентство Синьхуа

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По словам официального представителя Линь Гуанхая, число рассмотренных и завершенных дел выросло на 22,33% и 14,71% соответственно с 2020 года. Лин добавил, что штрафная компенсация была предоставлена как часть приговора в 895 случаях.

Прокуратура опубликовала «белую книгу» о судебной защите прав интеллектуальной собственности в китайских судах в 2021 году. Согласно «белой книге», суды сталкиваются с растущим количеством дел об интеллектуальной собственности, связанных с Интернетом, при этом возникает все больше и больше новых и сложных юридических вопросов.

По словам Линя, суды принимают активные меры для упрощения процесса рассмотрения судебных исков и облегчения бремени правообладателей.