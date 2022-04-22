Пекин, 22 апреля, 2022, 04:41 — ИА Регнум. Народные суды по всему Китаю в 2021 году рассмотрели 642 968 дел, связанных с правами интеллектуальной собственности, из которых 601 544 были завершены, сообщил представитель Верховного народного суда страны, передает 21 апреля агентство Синьхуа

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По словам официального представителя Линь Гуанхая, число рассмотренных и завершенных дел выросло на 22,33% и 14,71% соответственно с 2020 года. Лин добавил, что штрафная компенсация была предоставлена как часть приговора в 895 случаях.

Прокуратура опубликовала «белую книгу» о судебной защите прав интеллектуальной собственности в китайских судах в 2021 году. Согласно «белой книге», суды сталкиваются с растущим количеством дел об интеллектуальной собственности, связанных с Интернетом, при этом возникает все больше и больше новых и сложных юридических вопросов.

По словам Линя, суды принимают активные меры для упрощения процесса рассмотрения судебных исков и облегчения бремени правообладателей.