Нью-Йорк, США, 22 апреля, 2022, 04:40 — ИА Регнум. Первое слушание в суде по делу экс-президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса состоится 22 апреля. Об этом сказано в опубликованном 21 апреля заявлении пресс-службы минюста США.

(сс) Presidencia El Salvador Хуан Орландо Эрнандес

Экс-президент Гондураса предстанет перед федеральным судом в Нью-Йорке 22 апреля. Эрнандесу выдвинуто обвинение в контрабанде наркотиков с применением огнестрельного оружия.

По данным американской прокуратуры, экс-президент Гондураса, якобы, принимал участие в преступном сговоре с целью ввоза «сотен килограммов» наркотических веществ в США. Преступная деятельность политика продолжалась, по данным американского ведомства, с 2004 по 2022 год, в ней были якобы задействованы силовые структуры и органы власти, помогавшие наркокартелям в Мексике и Гондурасе, а также в других странах.

Уточняется, что Эрнандес, по мнению прокуратуры США, получал незаконным путём миллионы долларов, которые затем пускал на своё личное обогащение, а также на финансирование своей политической карьеры и на фальсифицирование выборов. В случае, если Эрнандеса признают виновным, ему грозит от нескольких десятков лет тюрьмы, до пожизненного заключения.

Эрнандес был главой Гондураса два президентских срока. После истечения срока полномочий экс-президента задержали и пометили под арест, а через месяц суд в Тегусигальпе принял решение экстрадировать политика в США. Сам бывший глава Гондураса отрицает свою причастность к вменяемым ему преступлениям.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выдаче управлению по борьбе с наркотиками США экс-президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса.