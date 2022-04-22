Китай заинтересовался ТОР «Приамурская»
Благовещенск, 22 апреля, 2022, 04:58 — ИА Регнум. Властям города Хэйхэ (КНР), который отделяет от Благовещенска река Амур, рассказали о льготах, предоставляемых компаниям на приграничной территории опережающего развития Амурской области. Беседа шла в ключе восстановления экономики после пандемии COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
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Представителей Китая интересовали преимущества ТОР «Приамурская», расположенной недалеко от границы.
Как сообщало ИА REGNUM, границы территории опережающего развития «Приамурская» в июне 2021 года расширили до границы с Китаем возле трансграничного моста, соединяющего Благовещенск и Хэйхэ.