Хабаровск, 22 апреля, 2022, 04:51 — ИА Регнум. Родители школьников Хабаровска собирают подписи для обращения к президенту РФ Владимиру Путину, в котором просят обратить внимание на регулярные анонимные сообщения о минировании учебных заведений и разобраться с бездействием городских чиновников и силовиков, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Холл в школе

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Авторы приводят хронологию поступающих о минировании сообщений: 8,11,13,14,18,19 апреля – фактически каждый день в большинстве хабаровских школ проводятся эвакуации детей с обязательной проверкой всех помещений спецслужбами. Как правило, ничего подозрительного не обнаруживается и на этом, по мнению родителей, вся работа по недопущению подобных случаев в дальнейшем заканчивается.

Родители поясняют, что неоднократно обращались в мэрию Хабаровска и в силовые структуры с просьбой объяснить, какие действия предпринимаются в связи с ложными минированиями и когда это всё закончится. Ответов так и не получили.

В завершении письма указано: «просим вас принять незамедлительные меры для обеспечения безопасности наших детей и для обеспечения полноценного очного образовательного процесса. Также просим проверить работу силовых структур Хабаровска и Хабаровского края».

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке утром 22 апреля в очередной раз поступили анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах в зданиях школ. Учеников и персонал учебных заведений эвакуируют.