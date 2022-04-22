Каракас, 22 апреля 2022, 04:33 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро планирует в ближайшее время ревакцинироваться российским препаратом от COVID-19 «Спутник Лайт». Об этом он объявил 21 апреля в ходе выступления, которое транслировалось в эфире телеканала Venezolana de Televisión.
По словам Мадуро, «пришла его очередь» и 23 апреля он получит бустерную дозу.
Напомним, лидер Венесуэлы в марте 2021 года привился он коронавируса российской вакциной «Спутник V».
Как сообщало ИА REGNUM, очередную партию вакцин общим количеством около 2,5 млн доз, получила от России Венесуэла.
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