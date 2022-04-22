Шанхай, Китай, , 04:33 — REGNUM В Шанхае начнется серия кампаний, направленных на то, чтобы как можно скорее перекрыть все цепочки передачи COVID-19 в сообществах, сообщает 21 апреля агентство Синьхуа.

Шанхай

В соответствии с договоренностями муниципального комитета Коммунистической партии Китая и местного правительства будут приняты многоуровневые меры общественного контроля, чтобы свести к минимуму передвижения и скопления людей. Шанхай также примет различные правила тестирования и скрининга на COVID-19 в различных областях.

Шанхай разделил весь город на районы, относящиеся к трем категориям, в рамках своих целенаправленных усилий по преодолению недавней вспышки, которые представляют собой закрытые зоны управления, зоны ограничительного контроля и зоны профилактики.

Другие кампании включают проведение эпидемиологических расследований, вмешательство традиционной китайской медицины, а также очистку и дезинфекцию. В Шанхае было зарегистрировано 2634 местных подтвержденных случаев заболевания и 15 861 местных бессимптомных носителей, сообщила 21 апреля муниципальная комиссия здравоохранения.