Гуанчжоу, Китай, 22 апреля, 2022, 04:25 — ИА Регнум. Объем внешней торговли китайской провинции Гуандун, центра обрабатывающей промышленности и ведущего внешнеторгового игрока Китая, составила 1,84 трлн юаней ($285,8 млрд), увеличившись на 0,6% в годовом исчислении, сообщает 21 апреля агентство Синьхуа.

jo.sau Гуанчжоу

Экспорт вырос на 2,2% в годовом исчислении до 1,14 трлн юаней, в то время как импорт сократился на 2% до 691,9 млрд юаней. В первом квартале импорт и экспорт Гуандуна в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии составили почти 283,6 млрд юаней, увеличившись на 0,9%, что составляет 15,4% от общего объема внешней торговли провинции. Торговля Гуандуна с Соединенными Штатами выросла на 10% в годовом исчислении до 225,2 млрд юаней, а торговля с Европейским союзом также увеличилась за этот период.

За первые три месяца года экспорт интегральных схем, оборудования для автоматической обработки данных и его компонентов, а также электрооборудования из провинции Гуандун увеличился на 16,9%, 9,1% и 6,8% соответственно. За тот же период ее экспорт трудоемкой продукции вырос на 2,5%.

Импорт интегральных схем из провинции Гуандун увеличился на 8%, составив 36,3% от общей стоимости импорта. Импорт зерна, сырой нефти и природного газа провинции также увеличился в первом квартале.