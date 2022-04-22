Курагинский район, Красноярский край, 22 апреля, 2022, 04:24 — ИА Регнум. В Курагинском районе Красноярского края проводится проверка по факту гибели женщины при пожаре. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Dave Hogg Пожар

16 апреля произошёл пожар в постройках на территории базы отдыха в одном из посёлков Курагинского района. При тушении обнаружено тело 69-летней женщины с признаками отравления продуктами горения.

По предварительным данным, 69-летняя хозяйка базы отдыха вместе с сотрудницей проводила косметический ремонт в одном из домиков. Женщины решили разогреть банку олифы на одноконфорочной электрической плите. При нагреве банка лопнула. От соприкосновения горючей жидкости с раскаленной поверхностью плиты возник пожар.

Огонь стремительно распространился из-за разлива жидкости. Женщины покинули помещение, однако хозяйка решила вернуться и забрать оттуда документы и ценные вещи. Она не смогла выбраться из помещения из-за сильного задымления и огня.

Назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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