Владивосток, 22 апреля, 2022, 04:32 — ИА Регнум. В Приморье активно начнут развивать совместно с ЦСКА бокс и парусный спорт.

Олег Савостюк, Борис Успенский. Занимайтесь гребным и парусным спортом! 1956

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«Подписали соглашение о сотрудничестве с начальником Центрального спортивного клуба армии Артемом Громовым. ЦСКА уже реализует программу по гребле на байдарках и каноэ, и сейчас планирует открыть отделение бокса на своей базе на Спортивной набережной. Мы поможем отремонтировать помещение, клуб Армии организует тренировочный процесс.

Отделение бокса начнёт работать в сентябре. А в следующем году ЦСКА планирует открыть у нас отделение по парусному спорту», — сообщили в телеграм-канале губернатор Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке прошли гонки на Кубок Приморского края по парусному спорту в классе «Пластиковый ял», в котором приняли участие моряки и военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ).