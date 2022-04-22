Пекин, 22 апреля 2022, 04:18 — REGNUM Китайская технологическая компания Huawei объявила, что ее Потребительская бизнес-группа официально вошла в коммерческую сферу «всесторонним образом», сообщает 21 апреля агентство Синьхуа.
Бизнес-группа, которая разрабатывает интеллектуальные устройства, в будущем будет охватывать две области потребительских товаров и коммерческих продуктов, сосредоточившись на обслуживании массовых потребителей, а также государственных и корпоративных клиентов, сказал исполнительный директор Huawei Ричард Юй.
Huawei также заявила, что улучшит свои коммерческие ноутбуки, настольные компьютеры, планшеты и другие категории продуктов, а также предоставит коммерческие офисные решения для правительства и шести основных отраслей промышленности, включая образование, здравоохранение, производство, транспорт, финансы и энергетику.