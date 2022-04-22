Омск, , 04:13 — REGNUM Днём 22 апреля в Омской области прогнозируется +1…+4 °С. Об этом ИА REGNUM сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Ветер северо-западный 9-14 м/с, в отдельных районах порывы 15-19 м/с. Без существенных осадков.

23 апреля ночью в регионе ожидается — 4…-9 °С, местами до -14 °С, без существенных осадков. Температура днём – +1…+6 °С. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Ветер северо-западный 9-14 м/с, в отдельных районах порывы до 17 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Омска предупредили о непогоде.

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