Сеул, , 04:12 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 81 058 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, лишь 15 зараженных прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр указывает, что уже два дня подряд в Южной Корее выявляют не более 100 тыс. носителей SARS-CoV-2. Эксперты отмечают, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в стране начинает возвращаться к уровню, зафиксированному до начала волны распространения штамма «Омикрон».

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло16 755 055. Также за минувшие сутки в стране скончались 206 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 21 873 человека.