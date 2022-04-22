Красноярск, , 04:11 — REGNUM В пятницу, 22 апреля, в Красноярске облачно, дождь, температура воздуха +6… +9 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Заморозка Publicdomainpictures.net

В 07:50 на Театральной площади было +4 °C.

Ночью с 22 на 23 апреля ожидается до −6… −4 °C, облачно, небольшой снег.

Скорость северо-западного ветра 5−10 м/с, на порывах до 14 м/с. Давление — 725 мм рт. ст.

В субботу, 23 апреля, в Красноярске до −2… +3 °C, облачно, небольшой кратковременный дождь. Ночью — до −7… −4 °C, облачно с прояснениями, без осадков.

В воскресенье, 24 апреля, в Красноярске ожидается до +0… +5 °C днём и до −4… −2 °C ночью. Облачно, днём временами небольшой дождь.

22 апреля в горах южных районов Красноярского края и Хакасии, в Туве местами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. В центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве очень сильный западный ветер, на порывах до 15−20 м/с, местами до 22−30 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха, на дорогах гололедица.

В горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

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